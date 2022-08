Ecco i temporali, mazzata sulle vacanze. Ma per Ferragosto c'è una speranza (Di martedì 9 agosto 2022) L'estate è entrata in crisi in molte zone d'Italia con pioggia e temporali sparsi e i prossimi giorni saranno all'insegna dell'istabilità. L'anticiclone che ha portato caldo torrido sulla penisola per mesi "sta cominciando a perdere forza sotto l'attacco di correnti più fresche e instabili", scrive 3bmeteo che ricorda come ad agosto, tuttavia, sia "difficile avere perturbazioni come nel periodo autunnale". Inoltre anche in caso di alta pressione possono verificarsi "temporali di calore", piogge brevi e localizzate tra il tardo pomeriggio e la sera. Per mercoledì 10 agosto i meteorologi prevedono "tempo in leggero miglioramento sull'Italia" anche se resta dell'instabilità al Centro-Sud. "Al mattino tempo asciutto e in gran parte soleggiato" con soltanto qualche possibile temporale sulla Sicilia tirrenica mentre nel pomeriggio le ... Leggi su iltempo (Di martedì 9 agosto 2022) L'estate è entrata in crisi in molte zone d'Italia con pioggia esparsi e i prossimi giorni saranno all'insegna dell'istabilità. L'anticiclone che ha portato caldo torrido sulla penisola per mesi "sta cominciando a perdere forza sotto l'attacco di correnti più fresche e instabili", scrive 3bmeteo che ricorda come ad agosto, tuttavia, sia "difficile avere perturbazioni come nel periodo autunnale". Inoltre anche in caso di alta pressione possono verificarsi "di calore", piogge brevi e localizzate tra il tardo pomeriggio e la sera. Per mercoledì 10 agosto i meteorologi prevedono "tempo in leggero miglioramento sull'Italia" anche se resta dell'instabilità al Centro-Sud. "Al mattino tempo asciutto e in gran parte soleggiato" con soltanto qualche possibile temporale sulla Sicilia tirrenica mentre nel pomeriggio le ...

