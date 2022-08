Civitavecchia, al via i lavori per la rotatoria all’incrocio viale Europa-via Rodi (Di martedì 9 agosto 2022) Civitavecchia – “Da alcuni giorni diversi cittadini chiedono un intervento urgente per la riparazione del semaforo posto all’incrocio tra viale Europa/viale Matteotti e via Rodi. Già il 27 luglio è stato fatto un primo sopralluogo per risolvere il problema da parte della ditta incaricata del servizio, procedendo alla sostituzione di alcune componenti elettroniche, ma l’intervento non è stato sufficiente, perché il problema si è rivelato tale da richiedere un lavoro ben più complesso, sia nei tempi che nei costi”. Così il consigliere Alessandro D’Amico. “Per questo motivo, – spiega il Consigliere – avendo a cuore la sicurezza dei cittadini che non può aspettare i tempi necessari, l’Amministrazione comunale ha deciso di anticipare quella che era una decisione già presa, ovvero procedere ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 9 agosto 2022)– “Da alcuni giorni diversi cittadini chiedono un intervento urgente per la riparazione del semaforo postotraMatteotti e via. Già il 27 luglio è stato fatto un primo sopralluogo per risolvere il problema da parte della ditta incaricata del servizio, procedendo alla sostituzione di alcune componenti elettroniche, ma l’intervento non è stato sufficiente, perché il problema si è rivelato tale da richiedere un lavoro ben più complesso, sia nei tempi che nei costi”. Così il consigliere Alessandro D’Amico. “Per questo motivo, – spiega il Consigliere – avendo a cuore la sicurezza dei cittadini che non può aspettare i tempi necessari, l’Amministrazione comunale ha deciso di anticipare quella che era una decisione già presa, ovvero procedere ...

