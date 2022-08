Cecilia Rodriguez a Porto Cervo tra drink ghiacciati e docce bollenti (Di martedì 9 agosto 2022) “Finalmente posso dire che sono in vacanza” annuncia una strepitosa Cecilia Rodriguez dalla spiaggia di Porto Cervo. Con lei ci sono l’inseparabile Ignazio Moser e un gruppo di amici, tra cui Daniele Scardina. Insieme i vacanzieri si godono le giornate calde in spiaggia a base di relax e notti scatenate tra balli e cocktail ma è Chechu a catturare l’attenzione dei fan con la sua doccia bollente e il lato B in mostra. “Sono l’ultima a entrare in acqua” racconta ai follower e promette di tornare a casa con una bella tintarella. Ma se i tuffi non le piacciono, la doccia se la gode eccome. Prima osserva e riprende Ignazio, poi anche lei regala un siparietto hot ai follower mentre le gocce accarezzano le sue curve sinuose. Se le giornate calde sono dedicate al relax, le notti sono a tutto divertimento. Prima una cena ... Leggi su blog.libero (Di martedì 9 agosto 2022) “Finalmente posso dire che sono in vacanza” annuncia una strepitosadalla spiaggia di. Con lei ci sono l’inseparabile Ignazio Moser e un gruppo di amici, tra cui Daniele Scardina. Insieme i vacanzieri si godono le giornate calde in spiaggia a base di relax e notti scatenate tra balli e cocktail ma è Chechu a catturare l’attenzione dei fan con la sua doccia bollente e il lato B in mostra. “Sono l’ultima a entrare in acqua” racconta ai follower e promette di tornare a casa con una bella tintarella. Ma se i tuffi non le piacciono, la doccia se la gode eccome. Prima osserva e riprende Ignazio, poi anche lei regala un siparietto hot ai follower mentre le gocce accarezzano le sue curve sinuose. Se le giornate calde sono dedicate al relax, le notti sono a tutto divertimento. Prima una cena ...

