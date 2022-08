Calcio, Sampdoria, tutto fatto per Gonzalo Villar (Di martedì 9 agosto 2022) Visite mediche, firma del contratto e primo allenamento con i compagni della Sampdoria per Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo ormai ex Roma potrà debuttare in blucerchiato alla prima di campionato, contro l’Atalanta. “Ero già stato vicino alla Samp a gennaio – ha detto Villar -, e sono contento di essere finalmente arrivato qui. A me piace sentirmi al centro del gioco. Non vedo l’ora che arrivi sabato. E poi Giampaolo mi fa impazzire, ha fatto crescere molto i giocatori simili a me”. Intanto la Roma prova a cedere Eldor Shomurodov: la pista più calda è quella che lo porterebbe al Bologna, con i rossoblù ancora impegnati a convincere Tiago Pinto sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto, l’attaccante nelle scorse ore si è fermato con un gruppo di tifosi nel post di ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) Visite mediche, firma del contratto e primo allenamento con i compagni dellaper. Il centrocampista spagnolo ormai ex Roma potrà debuttare in blucerchiato alla prima di campionato, contro l’Atalanta. “Ero già stato vicino alla Samp a gennaio – ha detto-, e sono contento di essere finalmente arrivato qui. A me piace sentirmi al centro del gioco. Non vedo l’ora che arrivi sabato. E poi Giampaolo mi fa impazzire, hacrescere molto i giocatori simili a me”. Intanto la Roma prova a cedere Eldor Shomurodov: la pista più calda è quella che lo porterebbe al Bologna, con i rossoblù ancora impegnati a convincere Tiago Pinto sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto, l’attaccante nelle scorse ore si è fermato con un gruppo di tifosi nel post di ...

