Biliardo | immenso Michelangelo Aniello! Campione d’Europa per la terza volta!

(Di martedì 9 agosto 2022)Aniello si conferma il padroneper lavolta in carriera nella speciale disciplina dei 5 birilli. Dopo aver ottenuto il titolo a squadre, il pugliese torna sul gradino più alto del podio nella gara individuale dopo aver respinto in finale il danese Kasper Kristoffersen. La battaglia con quest’ultimo è stata oltremodo interessante, il nostro connazionale ha avuto la meglio per 3 a 2. Il ‘Bel Paese’ ha potuto festeggiare anche un bellissimo terzo posto di Paolo Marcolin, abile ad avere la meglio sul tedesco Toni Rosemberg. Ileuropeo ha rilasciato alla stampa ai microfoni della ‘FIBIS’: “Dopo la parentesi del campionato italiano cercavo il riscatto e sono riuscito ad ottenerlo. Sono davvero soddisfatto di questa vittoria e di aver portato a casa il terzo titolo europeo della mia ...

