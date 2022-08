Almanacco del 09-08-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 agosto 2022)del giorno lunedì 8 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Domenico di Guzman che deriva dall’aggettivo tardo latino dominus Che significa del Signore così come la domenica il giorno del Signore Il proverbio dice e risparmia il mangiare e spreca il cammino sono nati a oggi Dustin Hoffman Dino De Laurentiis Massimo Dapporto noi salutiamo Silvia Mauro Giuseppe Giovanni e Veronica auguriamo una buona giornata i primi inviare con noi in un messaggio in questo inizio settimana 8 agosto 1929 il dirigibile tedesco l inizia un volo in compirà il giro del mondoBuongiorno 8 agosto ma del 1950 Florence il drink attraversa la manica a nuoto dalla Francia all’Inghilterra in 13 ore 23 minuti migliorando di oltre un’ora il record del mondo che esisteva da 24 anni ancora 8 agosto 1969 viene scattata la celebre foto dei quattro Beatles sulle strisce ...