Afghanistan, dopo un anno è battaglia tra Isis e sciiti (Di martedì 9 agosto 2022) In Afghanistan, l’Isis ha atteso che i musulmani sciiti si stessero preparando all’Ashura – che commemora il martirio dell’Imam Hussein – per sferrare il loro attacco di venerdì e sabato nella parte occidentale di Kabul. L’attacco si inserisce nel nuovo corso del Paese tornato sotto il regime dei talebani: dall’agosto 2021, infatti, lo Stato islamico InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 9 agosto 2022) In, l’ha atteso che i musulmanisi stessero preparando all’Ashura – che commemora il martirio dell’Imam Hussein – per sferrare il loro attacco di venerdì e sabato nella parte occidentale di Kabul. L’attacco si inserisce nel nuovo corso del Paese tornato sotto il regime dei talebani: dall’agosto 2021, infatti, lo Stato islamico InsideOver.

_Nico_Piro_ : #9agosto un anno fa mentre guadagnava velocità l'avanzata talebana in #Afghanistan, milioni di ragazze non sapevano… - _Nico_Piro_ : #2agosto ricordate l'attacco drone di domenica a Kabul? ?? È stato ucciso l'inafferrabile Al Zawahiri, numero 2 di B… - ela21mai : RT @_Nico_Piro_: #9agosto un anno fa mentre guadagnava velocità l'avanzata talebana in #Afghanistan, milioni di ragazze non sapevano ancora… - suitetti : RT @_Nico_Piro_: #9agosto un anno fa mentre guadagnava velocità l'avanzata talebana in #Afghanistan, milioni di ragazze non sapevano ancora… - NorikaJune : RT @_Nico_Piro_: #9agosto un anno fa mentre guadagnava velocità l'avanzata talebana in #Afghanistan, milioni di ragazze non sapevano ancora… -