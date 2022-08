Vaiolo delle scimmie, Andreoni: “Bene avvio vaccinazioni ma servono più dosi” (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Finalmente si avvia la campagna di vaccinazione contro il Vaiolo delle scimmie, uno strumento valido per cercare di bloccare questa epidemia che non sembra arrestarsi. Vista l’alta adesione che si sta registrando in queste ore, credo sia necessario avere subito più dosi rispetto al numero esiguo distribuito. Altrimenti c’è il rischio di non poter dare il vaccino a chi serve”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commentando l’avvio delle immunizzazioni anti-Vaiolo delle scimmie nel Lazio e in altre tre regioni. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Finalmente si avvia la campagna di vaccinazione contro il, uno strumento valido per cercare di bloccare questa epidemia che non sembra arrestarsi. Vista l’alta adesione che si sta registrando in queste ore, credo sia necessario avere subito piùrispetto al numero esiguo distribuito. Altrimenti c’è il rischio di non poter dare il vaccino a chi serve”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commentando l’immunizzazioni anti-nel Lazio e in altre tre regioni. L'articolo proviene da ...

