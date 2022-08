UFFICIALE Elche ingaggia Lautaro Blanco per cinque stagioni

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 8 agosto 2022) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 08/08/2022 alle 20:56 est La squadra dil’esterno argentino per due milioni di euro Il 23enne rimarrà al Rosario Central fino a gennaio 2023 Nella giornata di oggi ilha confermato l’inserimento nella sua rosa del terzino sinistro argentinobiancoda Rosario Centrale, in cambio di due milioni di euro. il giocatore di 23 anni ha firmato per le prossime. Il club di, nonostante l’annunciodel Rosario Centrale venerdì scorso non aveva commentato il giocatore argentino fino ad oggi e lo terrà nella squadra argentina fino a gennaio 2023quando se ne ...