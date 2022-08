Ucraina | Mourinho ' stanno dimostrando il loro coraggio'

(Di lunedì 8 agosto 2022) "Non c'è niente che possa dire al popolo ucraino.quanto sono uniti esi. Tutti vogliamo la felicità e la pace per quella gente. Ieri abbiamo visto anche bambini ucraini ...

infoitsport : Mourinho: “Bello giocare con lo Shakhtar, vogliamo che l’Ucraina torni a sorridere” - ilRomanistaweb : ??? VIDEO - #RomaShakhtar, #Mourinho: 'Sosteniamo insieme l’Ucraina' Il tecnico giallorosso ha commentato la gara d… - forzaroma : #Mourinho: 'Bello giocare con lo #Shakhtar, vogliamo che l'#Ucraina torni a sorridere' #ASRoma #RomaShakhtar - romanewseu : #Mourinho: “Sosteniamo insieme l’Ucraina e il suo popolo” (VIDEO) ?? - romanistalibero : RT @LAROMA24: Roma-Shakhtar, MOURINHO: 'Sosteniamo insieme l’Ucraina e il suo popolo' (VIDEO) #AsRoma -

Ieri abbiamo visto anche bambini ucraini sorridere, ed è quello che vogliamo vedere", lo ha detto Josèdopo la partita con lo Shakhtar ai canali del club di Donetsk rompendo eccezionalmente ......Noi andiamo avanti nell'interesse dell'Italia ha riferito andiamo a letto però la guerra in...al quarantunesimo e con l'autore te dico Lia nel recupero nella ripresa la formazione di..."Non c'è niente che possa dire al popolo ucraino. Stanno dimostrando quanto sono uniti e coraggiosi. Tutti vogliamo la felicità e la pace per quella gente. (ANSA) ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...