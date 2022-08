Ucraina, l’ex cancelliere tedesco Schroeder non verrà espulso dalla Spd (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Non ci sono basi su cui far poggiare un provvedimento di espulsione dell’ex cancelliere Gerhard Schroeder dalla Spd per le sue relazioni con la Russia di Vladimir Putin. A stabilirlo è stata la commissione arbitrale del Partito socialdemocratico tedesco chiamata a decidere possibili provvedimenti contro l’ex cancelliere, accusato di non aver preso sufficientemente le distanze dalla Russia di Putin dopo l’invasione dell’Ucraina. Schroeder non ha violato le regole del partito attraverso i suoi incarichi nelle aziende statali russe, e non esiste pertanto una base solida su cui far poggiare una sua espulsione o una reprimenda. Ci saranno ora due settimane di tempo per ricorrere in appello contro la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Non ci sono basi su cui far poggiare un provvedimento di espulsione delGerhardSpd per le sue relazioni con la Russia di Vladimir Putin. A stabilirlo è stata la commissione arbitrale del Partito socialdemocraticochiamata a decidere possibili provvedimenti contro, accusato di non aver preso sufficientemente le distanzeRussia di Putin dopo l’invasione dell’non ha violato le regole del partito attraverso i suoi incarichi nelle aziende statali russe, e non esiste pertanto una base solida su cui far poggiare una sua espulsione o una reprimenda. Ci saranno ora due settimane di tempo per ricorrere in appello contro la ...

