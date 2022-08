pleccese : Trovata in discarica ora Imai è un cane salva persone ??Leggi di più su - Michael86901552 : RT @mattia_torre: Serena Mollicone, 18 anni, entrata viva 21 anni fa in una caserma dei carabinieri e trovata morta in una discarica due gi… - MeridioNews : Belpasso, trovata discarica abusiva di pneumatici Venivano abbandonati nel terreno di una 45enne -

Euronews Italiano

È stataa metà ottobre in unaaccanto all'ex carcere Buon Cammino di Cagliari da un ex detenuto. E ora è in Piemonte, in ottimo stato di salute. Non solo: è diventata un cane che ricerca ...È stataa metà ottobre in unaaccanto all'ex carcere Buon Cammino di Cagliari da un ex detenuto. E ora è in Piemonte, in ottimo stato di salute. Non solo: è diventata un cane che ricerca ... Trovata in discarica ora Imai è un cane salva persone È stata trovata a metà ottobre in una discarica accanto all'ex carcere Buon Cammino di Cagliari da un ex detenuto. E ora è in Piemonte, in ottimo stato di salute. Non solo: è diventata un cane che ric ...Varcaturo: In un’abitazione rifiuti di ogni genere e cani abbandonati, 3 gli animali che purtroppo non ce l’hanno fatta. Carabinieri denunciano 50enne ...