Trieste | poliziotti uccisi | tre mesi dopo sentenza Meran è in carcere ' illegalmente' **

(Di lunedì 8 agosto 2022) Milano, 8 ago. (Adnkronos) - Trelache lo ha riconosciuto non imputabile Alejandro Stephan, accusato del duplice omicidio deiPierluigi Rotta e Matteo Demenegoin questura a Trieste il 4 ottobre 2019, resta in. Una permanenza, quella dietro le sbarre della struttura carceraria di Verona, 'illegittima' perché disattende la pronuncia emessa dai giudici della corte d'Assise di Trieste che hanno riconosciuto all'imputato il vizio totale di mente. Da 90 giorni resta lettera morta quanto espresso nellache assolve il 32enne di origine domenicana e che applica "la misura definitiva del ricovero in una Rems per la durata minima di trent'anni" riconoscendo in lui una condizione di "elevatissima ...

E' ancora in carcere, a Verona, Alejandro Augusto Stephan Meran, l'uomo accusato di aver ucciso i due poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, durante la sparatoria in Questura a Trieste il 4 ottobre 2019. A circa tre mesi dalla sentenza con cui la Corte d'Assise di Trieste lo ha ritenuto non imputabile. Non è ancora stato trovato un posto in una Rems per Alejandro Augusto Stephan Meran, l'uomo accusato di aver ucciso i due agenti di polizia Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, durante una sparatoria in Questura a Trieste.