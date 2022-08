Spread Btp - Bund chiude in rialzo a 212 punti base (Di lunedì 8 agosto 2022) Leggero aumento per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni anni: il differenziale ha chiuso la seduta a 212 punti base rispetto ai 210 dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,01%. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Leggero aumento per lotra Btp etedeschi a 10 anni anni: il differenziale ha chiuso la seduta a 212rispetto ai 210 dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,01%.

fisco24_info : Spread Btp-Bund chiude in rialzo a 212 punti base: Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,01% - RomaScifo : Questa mattina lo #Spread è crollato a 130 per pochi secondi, il mercato non era ancora aperto, almeno per quelli n… - RomaScifo : Chi mi può dare una spiegazione sulla caduta dello #spread a 130 la notte scorsa? Chi ha venduto a quel prezzo face… - UbaldoLorenzo : Qualcuno si è domandato perché a fronte dell'aumento dello spread i mercati non hanno reagito? Semplice perché la B… - italiaserait : Spread oggi 8 agosto 2022, com’è il differenziale tra Bund e Btp -