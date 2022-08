Skriniar PSG, i parigini non hanno mollato. Ma ora serve un’impresa (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Psg non ha ancora rinunciato all’affondo per Milan Skriniar. Ora però è un’impresa trattare con l’Inter Il PSG non ha ancora rinunciato all’idea di acquistare Milan Skriniar, nonostante la pista si sia sensibilmente raffreddata. Il club parigino è pronto a una nuova offerta, ma l’Inter accetterebbe solamente per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni. A poco meno di una settimana da inizio stagione, sembra un’impresa strappare il difensore ai nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Psg non ha ancora rinunciato all’affondo per Milan. Ora però ètrattare con l’Inter Il PSG non ha ancora rinunciato all’idea di acquistare Milan, nonostante la pista si sia sensibilmente raffreddata. Il club parigino è pronto a una nuova offerta, ma l’Inter accetterebbe solamente per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni. A poco meno di una settimana da inizio stagione, sembrastrappare il difensore ai nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

