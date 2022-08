ilfaroonline : Servizio interforze sul litorale romano: pusher in manette a Fiumicino - Newsinunclick : Hanno iniziato oggi a prendere servizio presso le caserme della Guardia di Finanza 20 frequentatori del 92° Corso “… - quotidianopiem : Aurora: servizio interforze in uno stabile, 50 identificati -

...negli ambienti della Difesa da tempo e hanno avuto come riflesso immediato l'approccioe ... viene dato impulso alla modernizzazione degli assetti già in(obice semovente Pzh 2000, ...Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco assicurerà undi vigilanza con 17 unità e 4 ... I servizi di ordine e sicurezza pubblica, con l'impiego di personale, si articoleranno in ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Organizzare l'attività interforze nel nuovo centro di controllo per mezzi pesanti, in fase di realizzazione a lato della barriera del Brennero, a Vipiteno. A questo scopo è stato sottoscritto il proto ...