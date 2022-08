Rovigo | fa il bagno di notte con gli amici e scompare | 29enne ritrovato vivo nove ore dopo aggrappato a uno scoglio

Open_gol : Del ragazzo si erano perse le tracce in seguito a un bagno notturno tra il 6 e il 7 agosto. È stato ritrovato la ma… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Fa il bagno di notte con gli amici e scompare, lo ritrovano vivo i soccorsi al largo nove ore dopo. È successo a Porto To… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Fa il bagno di notte con gli amici e scompare, lo ritrovano vivo i soccorsi al largo nove ore dopo. È successo a Porto To… - karlopaganini : RT @Agenzia_Ansa: Fa il bagno di notte con gli amici e scompare, lo ritrovano vivo i soccorsi al largo nove ore dopo. È successo a Porto To… - BinaryOptionEU : RT 'Entra in acqua e scompare a Porto Tolle (Rovigo): 29enne ritrovato vivo dopo 10 ore a 6 km di distanza. -

...deciso di fare ila mezzanotte con quattro amici, ma dopo essere entrato in acqua era scomparso. Nove ore dopo, è stato ritrovato aggrappato a degli scogli. È successo a Porto Tolle () . ...Mattia Veronese , 28 anni, era finito alla deriva a durante undi mezzanotte con gli amici. ... I vigili del fuoco sono intervenuti da Adria () con i sommozzatori di Vicenza e gli ..."Sta bene, ma ha flebo e ossigeno perché ha ingerito tanta acqua salata che gli ha provocato un'insufficienza polmonare e un'insufficienza renale", ha detto la mamma del giovane ...Mattia Veronese, 29 anni, in balìa dei flutti per nove ore. «Vedevo le luci dei soccorsi, urlavo ma non mi sentivano». La mamma: non ama il mare, ci va solo poche volte l’anno con gli amici ...