Putin non parteciperà all'Assemblea generale dell'Onu (Di lunedì 8 agosto 2022) Il presidente russo Vladimir Putin, a settembre, non parteciperà alla 77esima sessione dell'Assemblea generale dell'Onu. Lo ha detto all'agenzia di stampa russa Tass il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Vladimir Putin, il prossimo 13 settembre, non parteciperà alla 77esima sessione dell'Assemblea generale dell'Onu "No. Il viaggio e il discorso non sono previsti", ha precisato Peskov aggiungendo che Putin non ha in programma di partecipare all'Assemblea generale dell'Onu nemmeno tramite collegamento video. Sarà, invece, il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, a guidare la delegazione russa che parteciperà all'Assemblea

