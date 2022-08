Partenza intelligente: come organizzarsi al meglio per non avere problemi (Di lunedì 8 agosto 2022) Il momento della Partenza è sicuramente felice però ci sono alcuni trucchi per evitare brutte sorprese e organizzarsi al meglio. Scopriamo quali sono Agosto è un mese di partenze quindi soprattutto in alcuni periodi c’è molto caos, nelle strade, negli aeroporti, nelle stazioni. Tutti partono e quindi cresce anche la necessità dei servizi e della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 agosto 2022) Il momento dellaè sicuramente felice però ci sono alcuni trucchi per evitare brutte sorprese eal. Scopriamo quali sono Agosto è un mese di partenze quindi soprattutto in alcuni periodi c’è molto caos, nelle strade, negli aeroporti, nelle stazioni. Tutti partono e quindi cresce anche la necessità dei servizi e della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Heart_Hamal : RT @_libellula70: La partenza intelligente è quando parti e non torni più . - marcopixie : RT @_libellula70: La partenza intelligente è quando parti e non torni più . - FabioCorno5 : RT @_vedocose: Per me partenza intelligente è già non spegnere l'interruttore generale della luce come feci anni fa, col freezer pieno di c… - MatteoBandit2 : @gildacana Non è azzardato, se ci pensi. Non fidarsi mai di nessuno è intelligente, ma rinunciare in partenza per l… - luca_biasi : RT @_vedocose: Per me partenza intelligente è già non spegnere l'interruttore generale della luce come feci anni fa, col freezer pieno di c… -