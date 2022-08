Omicidio Willy, parla l’amico dei fratelli Bianchi: ‘È stata una rissa di paese’ (Di lunedì 8 agosto 2022) La giustizia è stata fatta: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono in carcere (separati tra loro) e sono stati condannati all’ergastolo per aver massacrato di botte e ucciso Willy Monteiro, il giovane di 21 anni che nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 aveva solo cercato di difendere un amico a Colleferro, nella zona della movida. Lui, così esile, aveva tentato di fare da paciere, senza riuscirci. Anzi, era stato preso di mira, colpito più volte, pestato di botte fino a quando il suo cuore aveva di battere. E ora a parlare, a distanza di tempo, è Omar Shabani, un amico dei fratelli Bianchi, che quella maledetta sera era lì con loro, insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. “Ero lì – ha detto al Corriere della Sera – ma non ho toccato nessuno. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022) La giustizia èfatta: iMarco e Gabrielesono in carcere (separati tra loro) e sono stati condannati all’ergastolo per aver massacrato di botte e uccisoMonteiro, il giovane di 21 anni che nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 aveva solo cercato di difendere un amico a Colleferro, nella zona della movida. Lui, così esile, aveva tentato di fare da paciere, senza riuscirci. Anzi, era stato preso di mira, colpito più volte, pestato di botte fino a quando il suo cuore aveva di battere. E ora are, a distanza di tempo, è Omar Shabani, un amico dei, che quella maledetta sera era lì con loro, insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. “Ero lì – ha detto al Corriere della Sera – ma non ho toccato nessuno. ...

