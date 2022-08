Lecce | “La luna adesso” Stasera presentazione

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 8 agosto 2022) Di seguito il comunicato: Mimmo è un editore sconfitto e visionario. Con la madre trascorre una notte ai piedi del mare: un’atmosfera di quiete su cui veglia la memoria. È lui a evocare le stagioni di una vita familiare imperfetta, scandita fra Salento, Africa e Sicilia. Rita, la madre, tace al suo fianco. Da tempo è malata di Alzheimer, eppure sorride. Sembra che tutto le sia chiaro da sempre. L’abbandono è il filo rosso che la lega ai protagonisti della storia, ma è soprattutto il magnete che li attrae, pagina dopo pagina. Perché «un giorno succede, di ritrovarsi così vicini senza averlo imparato». Torna in libreria, per la collana Traversamenti di Kurumuny diretta da Anna Chiriatti, il romanzo Ladi Pierluigi Mele. Scrittore e poeta, formatore e autore teatrale, Mele, in questa nuova edizione totalmente aggiornata e con un capitolo ...