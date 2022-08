Le liste, nel Pd non si candidano Pinotti, Errani e Nardella. Nel M5S in forse Di Battista (Di lunedì 8 agosto 2022) Mancano due settimane alla presentazione delle liste e i nomi di chi ci sarà e di chi non ci sarà rappresentano una delle notizie più gettonate. Le certezze in merito sono poche, e riguardano soprattutto il M5S, dove i big verranno falcidiati dalla tagliola della regola del secondo mandato. Tra questi ad esempio il presidente della Camera uscente Roberto Fico. Mentre è sicura la candidatura a Montecitorio di Chiara Appendino. Ha detto no al Movimento, invece, il sociologo Domenico De Masi. In forse la candidatura di Di Battista, Conte non lo vuole Giuseppe Conte è sicuro di poter approfittare della rottura tra Calenda e Letta e non vuole tra i piedi Alessandro Di Battista. Si allontana dunque – scrive La Stampa – “l’idea di un ritorno di Alessandro Di Battista, che già convinceva poco Conte per le sue ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 agosto 2022) Mancano due settimane alla presentazione dellee i nomi di chi ci sarà e di chi non ci sarà rappresentano una delle notizie più gettonate. Le certezze in merito sono poche, e riguardano soprattutto il M5S, dove i big verranno falcidiati dalla tagliola della regola del secondo mandato. Tra questi ad esempio il presidente della Camera uscente Roberto Fico. Mentre è sicura la candidatura a Montecitorio di Chiara Appendino. Ha detto no al Movimento, invece, il sociologo Domenico De Masi. Inla candidatura di Di, Conte non lo vuole Giuseppe Conte è sicuro di poter approfittare della rottura tra Calenda e Letta e non vuole tra i piedi Alessandro Di. Si allontana dunque – scrive La Stampa – “l’idea di un ritorno di Alessandro Di, che già convinceva poco Conte per le sue ...

SecolodItalia1 : Le liste, nel Pd non si candidano Pinotti, Errani e Nardella. Nel M5S in forse Di Battista - Gladys82012839 : @ylefsch @rosati22 Resto dell'idea che non si aspettava che venisse apprezzata la coerenza di Renzi nel correre da… - morgoth65 : @DAVIDPARENZO Non è andata così. Fini avrebbe voluto fare l'alleanza con la Lega, fu Bossi a non volere AN nelle li… - GermanaKlara : @Fede4jeru Addirittura le liste? ?? Mettiamola così, io faccio parte 'della cerchia di persone' dotate di spirito cr… - andrea_doda : RT @StefanoCeccanti: Lo dice il deputato e presidente di +Europa, Riccardo Magi. 'Nel patto siglato col Pd era evidente che ci sarebbero st… -