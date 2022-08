Jova Beach Party, Salvini: “Polemiche tristi, Jovanotti va solo premiato” (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Adoro la musica e mi piace Jovanotti. Chi dopo la pandemia porta migliaia di ragazzi a divertirsi in maniera sana, va solo aiutato e premiato”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine della visita al canile di Milano, ha commentato le Polemiche sul Jova Beach Party. “Conto che tutti i lavoratori siano equamente retribuiti e tutelati, però fare Polemiche ideologiche pseudo-ambientaliste perché uno va a fare un concerto in spiaggia, mi sembra veramente triste”, ha aggiunto Salvini, concludendo: “C’è tanto da fare. Se uno pensa di salvare l’ambiente fermando i concerti di Jovanotti, ha sbagliato a capire”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Adoro la musica e mi piacenotti. Chi dopo la pandemia porta migliaia di ragazzi a divertirsi in maniera sana, vaaiutato e”. Così il segretario della Lega Matteo, a margine della visita al canile di Milano, ha commentato lesul. “Conto che tutti i lavoratori siano equamente retribuiti e tutelati, però fareideologiche pseudo-ambientaliste perché uno va a fare un concerto in spiaggia, mi sembra veramente triste”, ha aggiunto, concludendo: “C’è tanto da fare. Se uno pensa di salvare l’ambiente fermando i concerti dinotti, ha sbagliato a capire”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

