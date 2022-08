Inter Brozovic | il croato ancora a parte | le sue condizioni non preoccupano

(Di lunedì 8 agosto 2022) Marcelosi sta allenando ae lo farà anche nei prossimi giorni, ma il suo utilizzo contro il Lecce sembra non essere in dubbio Marcelosi sta allenando ae lo farà anche nei prossimi giorni, ma il suo utilizzo contro il Lecce sembra non essere in dubbio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, ilsta svolgendo un lavoro specifico in via del tutto precauzionale ma per l’esordio in Serie A non dovrebbero esserci problemi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

