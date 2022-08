Il Sassuolo è pronto a farlo nelle prossime ore: via libera al Napoli per Raspadori? (Di lunedì 8 agosto 2022) A meno di una settimana dall’inizio della Serie A, entra sempre di più nel vivo il calciomercato: le società vogliono concludere gli ultimi colpi prima dell’avvento ufficiale della nuova stagione. È il caso proprio del Sassuolo che domani, come riportato da Gianluca Di Marzio, incontrerà sia l’Inter che gli agenti di Pinamonti per provare a chiudere in tempi brevi l’operazione. Andrea Pinamonti (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)L’eventuale acquisto dell’attaccante, che ha militato in prestito nell’Empoli la scorsa stagione, potrebbe liberare Raspadori in direzione Napoli. Difatti, le due trattive sono tutt’altro che slegate: la buona riuscita di una permetterebbe la realizzazione dell’altra. La telenovela Napoli-Raspadori potrebbe dunque concludersi a breve con ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 8 agosto 2022) A meno di una settimana dall’inizio della Serie A, entra sempre di più nel vivo il calciomercato: le società vogliono concludere gli ultimi colpi prima dell’avvento ufficiale della nuova stagione. È il caso proprio delche domani, come riportato da Gianluca Di Marzio, incontrerà sia l’Inter che gli agenti di Pinamonti per provare a chiudere in tempi brevi l’operazione. Andrea Pinamonti (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)L’eventuale acquisto dell’attaccante, che ha militato in prestito nell’Empoli la scorsa stagione, potrebberein direzione. Difatti, le due trattive sono tutt’altro che slegate: la buona riuscita di una permetterebbe la realizzazione dell’altra. La telenovelapotrebbe dunque concludersi a breve con ...

tvdellosport : ?? MERCATO NAPOLI Giacomo #Raspadori è vicino a vestire la maglia del #Napoli, il Sassuolo apre alla trattiva. De… - PinoMeazza : Il Sassuolo è pronto per la juve - TuraMarco : @DiMarzio @ModenaFC_1912 @SassuoloUS Il Sassuolo è già pronto per la Juve !! - jsja57308470 : @MatthijsPog gli servirebbe proprio Alex Sandro, io sinceramente se il Sassuolo lo vuole sono pronto a fare questo sacrificio - Bubu_Inter : RT @InterHubOff: ???? Per Pinamonti al Sassuolo pronto un quadriennale con opzione per la quinta stagione. Nel contratto anche una clausola r… -