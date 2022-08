Formazione e cittadinanza scientifica. Leonardo rafforza la sua leadership (Di lunedì 8 agosto 2022) Il rilancio degli ITS (Istituti Tecnici Superiori), ribattezzati ITS Academy a seguito della riforma recentemente approvata – uno dei passaggi più significativi del PNRR per l’Istruzione – rappresenta un traguardo per le imprese a cui si riconosce un ruolo formativo più incisivo. A cominciare dalle docenze che saranno per il 60% appannaggio delle aziende. A questo si aggiungono disposizioni per favorire il raccordo tra ITS Academy e Università e la ridefinizione delle aree tecnologiche nelle quali gli istituti operano. Con una maggiore attenzione ai settori strategici per lo sviluppo del Paese: sicurezza digitale, transizione ecologica, mobilità sostenibile, tematiche sulle quali le competenze di Leonardo possono fare la differenza. È in questo contesto che l’azienda, attiva nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, potenzia il proprio ruolo formativo, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 agosto 2022) Il rilancio degli ITS (Istituti Tecnici Superiori), ribattezzati ITS Academy a seguito della riforma recentemente approvata – uno dei passaggi più significativi del PNRR per l’Istruzione – rappresenta un traguardo per le imprese a cui si riconosce un ruolo formativo più incisivo. A cominciare dalle docenze che saranno per il 60% appannaggio delle aziende. A questo si aggiungono disposizioni per favorire il raccordo tra ITS Academy e Università e la ridefinizione delle aree tecnologiche nelle quali gli istituti operano. Con una maggiore attenzione ai settori strategici per lo sviluppo del Paese: sicurezza digitale, transizione ecologica, mobilità sostenibile, tematiche sulle quali le competenze dipossono fare la differenza. È in questo contesto che l’azienda, attiva nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, potenzia il proprio ruolo formativo, ...

