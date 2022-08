F1, Hamilton: “Ad Abu Dhabi uno dei momenti più difficili della carriera” (Di lunedì 8 agosto 2022) In una lunga intervista concessa a Vanity Fair, il campione di F1 Lewis Hamilton ha svelato diversi retroscena sulla sua carriera. Ecco le sue parole: “Dopo quanto accaduto ad Abu Dhabi mi sono chiesto se volevo continuare, alla fine ho deciso di andare avanti. Per ora la stagione è stata dura ma sono convinto che riusciremo a ottenere una vittoria quest’anno. Mi sento ancora in missione, amo ancora guidare per cui non penso sia arrivato il momento di smettere. Abu Dhabi? Quando ho visto come stavano iniziando ad andare le cose, le mie peggiori paure si sono risvegliate. Mi dicevo: ‘non c’è modo in cui possano fregarmi, non succederà. Non trovo le parole per esprimere come mi sentivo. Ricordo che stavo seduto lì solo incredulo. Che dovevo slacciarmi le cinture e uscire da lì ma non ne avevo la forza. E’ stato uno ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) In una lunga intervista concessa a Vanity Fair, il campione di F1 Lewisha svelato diversi retroscena sulla sua. Ecco le sue parole: “Dopo quanto accaduto ad Abumi sono chiesto se volevo continuare, alla fine ho deciso di andare avanti. Per ora la stagione è stata dura ma sono convinto che riusciremo a ottenere una vittoria quest’anno. Mi sento ancora in missione, amo ancora guidare per cui non penso sia arrivato il momento di smettere. Abu? Quando ho visto come stavano iniziando ad andare le cose, le mie peggiori paure si sono risvegliate. Mi dicevo: ‘non c’è modo in cui possano fregarmi, non succederà. Non trovo le parole per esprimere come mi sentivo. Ricordo che stavo seduto lì solo incredulo. Che dovevo slacciarmi le cinture e uscire da lì ma non ne avevo la forza. E’ stato uno ...

