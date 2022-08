Emma Bonino e +Europa mollano Calenda e restano con il PD (Di lunedì 8 agosto 2022) Parla di “ragioni fumose”, non comprensibili. Sottolinea come il passo indietro di Carlo Calenda sia stato del tutto improvviso e senza avvertire gli alleati di +Europa. Emma Bonino, come fatto anche da Benedetto Della Vedova e da Riccardo Magi, ha confermato l’alleanza elettorale con il Partito Democratico e il mantenimento della parola data al segretario Enrico Letta. Non seguiranno, dunque, la strada decisa da Azione e si proseguirà su quella strada che vedrà il suo compimento elettorale il prossimo 25 settembre. Emma Bonino annuncia la fine dell’alleanza con Calenda (e sceglie il PD) Intervistata dal quotidiano La Repubblica, Emma Bonino non riesce a capacitarsi della scelta fatta da Carlo Calenda che, cancellando ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Parla di “ragioni fumose”, non comprensibili. Sottolinea come il passo indietro di Carlosia stato del tutto improvviso e senza avvertire gli alleati di, come fatto anche da Benedetto Della Vedova e da Riccardo Magi, ha confermato l’alleanza elettorale con il Partito Democratico e il mantenimento della parola data al segretario Enrico Letta. Non seguiranno, dunque, la strada decisa da Azione e si proseguirà su quella strada che vedrà il suo compimento elettorale il prossimo 25 settembre.annuncia la fine dell’alleanza con(e sceglie il PD) Intervistata dal quotidiano La Repubblica,non riesce a capacitarsi della scelta fatta da Carloche, cancellando ...

gennaromigliore : Emma #Bonino è stata eletta in un collegio blindato da #Renzi. Oggi chiede un collegio blindato a Letta e mette un… - meb : Emma Bonino dice NO a @matteorenzi perché nel 2014 non è stata confermata ministro degli Esteri. Credo sia meglio c… - pietroraffa : == Emma Bonino:'Il solo sospetto che diamo un voto di più alla destra putiniana è una cosa che non voglio portarmi… - ArmandoDozza : @CarloCalenda Secondo quanto si dice e quanto dichiara Emma Bonino fin dalla firma del Patto si sapeva della possib… - chiamatemibobo : RT @the_highsparrow: Ma anziché Emma Bonino, da 40 anni prolungamento della poltrona, perché il PD non candida Cappato? -