E’ morta Olivia Newton-John, la star di Grease aveva 73 anni (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ morta Olivia Newton-John. L’attrice e cantante australiana aveva 73 anni ed era da tempo malata di cancro al seno, che le era stato diagnosticato all’inizio degli anni ’90. Il decesso dell’attrice, indimenticabile protagonista del film Grease con John Travolta nel 1978, è stato annunciato dal marito John Esterling con un post su Facebook. Olivia Newton-John si è spenta stamane nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici. “Olivia è stata il simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il tumore al seno”, ha scritto Esterling. L’attrice ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – E’. L’attrice e cantante australiana73ed era da tempo malata di cancro al seno, che le era stato diagnosticato all’inizio degli’90. Il decesso dell’attrice, indimenticabile protagonista del filmconTravolta nel 1978, è stato annunciato dal maritoEsterling con un post su Facebook.si è spenta stamane nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici. “è stata il simbolo di trionfi e speranza per oltre 30condividendo il suo viaggio con il tumore al seno”, ha scritto Esterling. L’attrice ...

fanpage : ??ULTIM'ORA È morta Olivia Newton - John, la protagonista di Grease aveva 73 anni: - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morta Olivia Newton John. L'attrice, 73 anni, era malata da tempo di cancro #ANSA - Corriere : Morta Olivia Newton-John: la star di Grease aveva 73 anni e da tempo era malata di cancro - marty_spera : RT @Iperborea_: È morta Olivia Newton-John, non ci voglio credere - OhMyTom02 : ma come olivia newton john è morta NO ???????????? -