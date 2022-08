(Di lunedì 8 agosto 2022) "Importanti traguardi" finanziari per, l'azienda tedesca che ha realizzato il vaccino contro il Covid-19 insieme a Pfizer, cheper l'autunnointroiti. Secondo il laboratorio tedesco leraggiungeranno tra i 13 e i 17 miliardi di euro entro il 2022. Nel secondo trimestre dell'anno,ha visto il suo utile netto scendere del 42,3% a 2.319,3 milioni di euro, mentre lesono scese del 39,8% a 3.196,5 milioni. Nei primi sei mesi dell'anno, il laboratorio tedesco ha registrato un utile netto di 5.370,8 milioni di euro, in crescita del 37,2%. Lesono state pari a 9.571,1 milioni di euro, con un aumento del 30%. "Nella prima metà del 2022 abbiamo raggiunto importanti traguardi, rafforzando ulteriormente la nostra ...

avatar1dory : RT @tempoweb: BioNtech prevede un boom di vendite dei nuovi vaccini. Quando arrivano #covid #omicron #vaccino #8agosto - tempoweb : BioNtech prevede un boom di vendite dei nuovi vaccini. Quando arrivano #covid #omicron #vaccino #8agosto… -

Borsa Italiana

Le azionicrollano del 9,27%, dopo la presentazione delle trimestrali che mostrano ricavi ...94%, dopo che il disegno di legge approvato dal Senato Usa,l'estensione di incentivi sugli ...di iniziare le consegne di due vaccini anti - Covid 19 adattati a Omicron in ottobre , contribuendo stimolare la domanda nel quarto trimestre. BioNTech, ricavi e utili in calo. Vaccini adattati a Omicron a ottobre "Importanti traguardi" finanziari per BioNtech, l'azienda tedesca che ha realizzato il vaccino contro il Covid-19 insieme a ...Si stima un fatturato a 17 miliardi. Dopo la flessione delle dosi nel secondo trimestre, la situazione dovrebbe ripartire in autunno ...