(Di lunedì 8 agosto 2022) Un successo che vale molto quello conquistato da Daniil Medeved nell'ATP 250 di Los Cabos. Il tennista russo non si è solamente assicurato il primo posto nella classifica ATP fino agli US Open ma ha ...

Agenzia askanews

... la classifica che determinerà gli otto giocatori qualificati per le Nittodi Torino. Medvedev e ora quinto. L'altra novità significativa riguarda la tredicesima piazza dove, grazie alla ...... la classifica stagionale dei tennisti Under 21 che decreterà gli otto qualificati alle Intesa Sanpaolo Next Gen, in programma all'Allianz Cloud di Milano dall'8 al 12 novembre. La ... Atp Finals Torino, riparte Medvedev. Norrie scavalca Sinner Roma, 8 ago. (askanews) - Un successo che vale molto quello conquistato da Daniil Medeved nell'ATP 250 di Los Cabos. Il tennista russo non ...Un successo che vale molto quello conquistato da Daniil Medvedev nell’ATP 250 di Los Cabos . Il tennista russo non si è solamente assicurato il ...