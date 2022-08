Albertino fa 60 anni con Linus e la sorella a Riccione | il Deejay Time | m2o e Paderno

stockazz : Regà Albertino oggi compie 60 anni - arcobalenietnei : RT @ItalicaTestudo: @pdnetwork Detto dal Pd che è fermo a 90 anni fa è piuttosto ridicolo #LettaCalenda #Bonino #Fratoianni #Bonelli #DiMai… - ItalicaTestudo : @pdnetwork Detto dal Pd che è fermo a 90 anni fa è piuttosto ridicolo #LettaCalenda #Bonino #Fratoianni #Bonelli… - filoage : AUGURONI PER I SESSANT'ANNI DI DJ ALBA, ALBA, ALBA... 4 chiacchiere con Albertino Dj -

Sassilive.it

... che coinvolge anche diversi personaggi dello spettacolo come, il loro produttore Franco ... Quattromolto intensi e pieni di soddisfazioni, ma nel 2006, il duo decide di sciogliersi e di ...Ne sono prova almeno gli ultimi undici(a partire dal governo Monti) che hanno visto ... come era, peraltro, espressamente previsto nello Statutoe come fu sino al 1912, anno in cui i ... Deejay Time AdvenTour live con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso al Nafoura, da "piach" a "illumina" per rivivere gli anni ‘90: report, video e foto Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan e della nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera.Queste le parole di Demetrio Albertini, che ha parlato del Milan e dei pronostici scudetto della prossima stagione alla Gazzetta dello Sport.