Ucraina | capo Aiea | un nostro team deve recarsi a Zaporizhzhia | Partite 4 quattro navi con generi alimentari | anche quella per l' Italia

CotestaLuigi : RT @fattoquotidiano: L'Agenzia atomica lancia l'allarme: 'Necessario inviare una squadra' [Leggi] - fattoquotidiano : L'Agenzia atomica lancia l'allarme: 'Necessario inviare una squadra' [Leggi] - Vaffancu_lol_ : RT @angelo_falanga: ??La privatizzazione di massa delle imprese statali in Ucraina inizierà con la vendita di panetterie e distillerie all'a… - giuggiolalibera : 'Ucraina, 40 razzi caduti vicino alla centrale nucleare di Zaporizhizhia. Capo dell'Agenzia atomica: 'Dobbiamo invi… - AleksDvc : La città di Nikopol della regione di Dnipropetrovsk è stata attaccata con le bombe al fosforo Il capo dell'Amminist… -

La guerra è al 165esimo giorno. Nella notte a Kharkiv e Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, nuovi attacchi dei russi. Continuano i combattimenti e il lancio di bombe in. Il Reportage " Kharkiv, quei civili imprigionati Analisi " Lucio Caracciolo: "Siamo in piena Guerra Grande. Sfida a tre per il primato mondiale" La storia " Con la terra delle trincee ucraine ......dell' Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi , ha dichiarato che un team 'deve recarsi a Zaporizhzhia, proprio come abbiamo fatto a Chernobyl e nell'...A Zaporizhzhia torna la paura nucleare. La centrale in Ucraina che era stata al centro della guerra nei primi giorni del conflitto, è stata di nuovo bombardata nelle ultime ore dopo ...La guerra in Ucraina è giunta al 165esimo giorno. Ad allarmare è ancora la situazione a Zaporizhzhia, dopo diverse esplosioni registrate nel sito dell'impianto. L'Agenzia internazionale per l'energia ...