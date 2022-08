Temporali al Nord: è allerta gialla in 7 regioni (Di domenica 7 agosto 2022) AGI - allerta oggi in sette regioni del Centro-Nord per i Temporali e le precipitazioni: si tratta di Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. La perturbazione che dalla Francia si è arrivata sul Nord Italia sta portando infiltrazioni di aria fredda in quota che determinano una spiccata instabilità atmosferica. Sono previsti fenomeni particolarmente intensi sulle aree pianeggianti di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove nella serata di sabato ci sono state grandinate nel Piacentino, ma anche su Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano e Veneto. I fenomeni sono accompagnati in alcuni casi da grandinate e forti raffiche di vento. Il maltempo minaccia anche gli spostamenti dei vacanzieri che anche oggi dovrebbero proseguire a ritmo sostenuto dopo ... Leggi su agi (Di domenica 7 agosto 2022) AGI -oggi in settedel Centro-per ie le precipitazioni: si tratta di Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. La perturbazione che dalla Francia si è arrivata sulItalia sta portando infiltrazioni di aria fredda in quota che determinano una spiccata instabilità atmosferica. Sono previsti fenomeni particolarmente intensi sulle aree pianeggianti di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove nella serata di sabato ci sono state grandinate nel Piacentino, ma anche su Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano e Veneto. I fenomeni sono accompagnati in alcuni casi da grandinate e forti raffiche di vento. Il maltempo minaccia anche gli spostamenti dei vacanzieri che anche oggi dovrebbero proseguire a ritmo sostenuto dopo ...

DPCgov : Primo sabato di agosto e #temporali al Nord ??? Anche in vacanza è meglio non farsi trovare impreparati ?? #6agosto - DPCgov : ????#allertaGIALLA, sabato #6agosto, in quattro regioni. ??In arrivo piogge e temporali al Nord. Leggi l’avviso di co… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro, domenica #7agosto, in sette regioni ????? Ancora piogge e temporali al Nord e sulla T… - CorriereUmbria : Il grande caldo allenta la morsa? In arrivo precipitazioni e temporali #meteo #7agosto #caldo #temporali… - telodogratis : Temporali al Nord: è allerta gialla in 7 regioni -