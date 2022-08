Sul blocco navale pioggia di insulti a Meloni, Ma è l'Europa a chiederlo dal 2017 (Di domenica 7 agosto 2022) Non si fermano le polemiche sul blocco navale proposto da Giorgia Meloni e Matteo Salvini per frenare l'afflusso dei migranti sulle coste italiane. Il Pd, con Laura Boldrini presidente del comitato della Camera sui diritti umani nel mondo, si domanda se Meloni «sa che per il diritto internazionale è considerato un atto di guerra, che servirebbero più navi di quante ne dispone la Marina militare, e che i morti supererebbero i respinti». Secondo Osvaldo Napoli di Azione l'idea di Meloni di proporre il blocco all'Unione europea è «un tipico esempio di populismo: promettere qualcosa che non si realizzerà mai perché non dipende solo dalla volontà di un Paese ma dalla somma delle volontà di 27 Paesi + uno, cioè la Libia. E nessun Paese europeo si è mai detto disponibile al ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) Non si fermano le polemiche sulproposto da Giorgiae Matteo Salvini per frenare l'afflusso dei migranti sulle coste italiane. Il Pd, con Laura Boldrini presidente del comitato della Camera sui diritti umani nel mondo, si domanda se«sa che per il diritto internazionale è considerato un atto di guerra, che servirebbero più navi di quante ne dispone la Marina militare, e che i morti supererebbero i respinti». Secondo Osvaldo Napoli di Azione l'idea didi proporre ilall'Unione europea è «un tipico esempio di populismo: promettere qualcosa che non si realizzerà mai perché non dipende solo dalla volontà di un Paese ma dalla somma delle volontà di 27 Paesi + uno, cioè la Libia. E nessun Paese europeo si è mai detto disponibile al ...

