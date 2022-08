Sì, caro Sacchi: occhio a Mourinho, è fuor di dubbio (Di domenica 7 agosto 2022) Leggo anche che la corsa scudetto della Roma femminile parte da Pomigliano . Auguri, comunque, agli uomini e alle ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 agosto 2022) Leggo anche che la corsa scudetto della Roma femminile parte da Pomigliano . Auguri, comunque, agli uomini e alle ...

sportli26181512 : Sì, caro Sacchi: occhio a #Mourinho, è fuor di dubbio: . - LAROMA24 : L'editoriale di Costanzo: 'Sì, caro Sacchi occhio a Mou è fuor di dubbio' #AsRoma - EugenioLecci : @fcin1908it Ma vai in pensione che è ora. Hai veramente rotto le balle caro Sacchi - Silvano76587240 : @matteosalvinimi Quota 41?....puoi promettere ciò che vuoi,ma poi se non lo fai,la scusa è....se no cade il governo… - Donatel09064683 : @kospeti @gualtierieurope @sole24ore Non capisco la tua ironia (?) mi chiedo solo se abiti a Roma o se ci sei passa… -