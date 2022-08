Sabrina Salerno | “Ero fidanzata con un altro” La confessione sul marito Enrico

Leggi su dilei

(Di domenica 7 agosto 2022) Nessuno avrebbe scommesso sul loro amore, eppure dopo trent’anni – di cui sedici di matrimonio –edMonti sono più uniti che mai. La showgirl e ilhanno parlato per la prima volta del loro legame unico in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo le tappe della loro storia e raccontando dell’invidiabile famiglia che sono riusciti a costruire, nonostante le difficoltà e le avversità della vita., lasuledMonti si amano da più di trent’anni, eppure la loro storia non è sbocciata tra i migliori auspici. La showgirl e l’imprenditore si sono incontrati per la prima volta per lavoro, come ha raccontato ...