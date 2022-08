“Qui è l’inferno”. Devastante esplosione in una raffineria, 1 morto e decine di feriti (Di domenica 7 agosto 2022) Fulmine su cisterna di petrolio, incendio e un morto. Gravissimo incidente a Cuba dove un deposito petrolifero è esploso a quanto pare dopo essere stato colpito da un fulmine. Il bilancio al momento parla di un morto e diversi feriti, forse addirittura 80, ma potrebbe peggiorare. Si parla anche di 17 vigili del fuoco dispersi. Tutto è avvenuto nella città di Maranzas dove l’incendio del serbatoio di stoccaggio ha provocato ben quattro esplosioni. L’agenzia di stampa ufficiale cubana ha riferito che il fulmine ha colpito prima una cisterna, poi l’incendio si è propagato ad una seconda. Incendio a Cuba, si rischia il danno ambientale La cisterna contiene oltre 25mila metri cubi di petrolio. Secondo gli ultimi aggiornamenti i feriti sarebbero saliti a 121, di cui 5 in gravissime condizioni, con 17 dispersi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 agosto 2022) Fulmine su cisterna di petrolio, incendio e un. Gravissimo incidente a Cuba dove un deposito petrolifero è esploso a quanto pare dopo essere stato colpito da un fulmine. Il bilancio al momento parla di une diversi, forse addirittura 80, ma potrebbe peggiorare. Si parla anche di 17 vigili del fuoco dispersi. Tutto è avvenuto nella città di Maranzas dove l’incendio del serbatoio di stoccaggio ha provocato ben quattro esplosioni. L’agenzia di stampa ufficiale cubana ha riferito che il fulmine ha colpito prima una cisterna, poi l’incendio si è propagato ad una seconda. Incendio a Cuba, si rischia il danno ambientale La cisterna contiene oltre 25mila metri cubi di petrolio. Secondo gli ultimi aggiornamenti isarebbero saliti a 121, di cui 5 in gravissime condizioni, con 17 dispersi. ...

ferngasp : È bastato un infortunio per scatenare l'inferno qui sopra. Tutti contro tutti. Tifosi che si attaccano a suon di et… - Alberto_Caccia : @heldatassi Qui si rivaluta l'inferno allora :D - resalvicchi : @HuffPostItalia Un pezzo patetico. Senza capo e coda. De Andre’ era anarchico e non c’entra nulla con le strutture… - depi_depi74 : @CheshireCat_82 @Fa_fanculo @silviaindump Qui 15 gradi ma per aria condizionata messa in camera! Però sinceramente… - Teresafas : Guerra in Ucraina, crisi climatica, manovre inquietanti a Taiwan, attacco israeliano a Gaza, il mondo esplode e noi… -