PRIMA DI ESSERE HACKERATO VERIFICA EMAIL E TELEFONO ASSOCIATI AI TUOI SOCIAL (Di domenica 7 agosto 2022) Scriviamo questo post per coloro che non controllano da tanto tempo le EMAIL ed i numeri di TELEFONO ASSOCIATI ai loro account SOCIAL di Facebook, Instagram e Linkedin. Vi consigliamo di spendere 2 minuti nella lettura di questo articolo per prevenire problemi nel recupero degli account a seguito di furto, che sono più facili di quanto si creda. Il recupero di un account HACKERATO diventa pressoché impossibile se non avete impostato EMAIL e cellulare corretti ed accessibili ancora entrambi. Ricordiamo inoltre che con la autenticazione a due fattori, autenticazione che vi consigliamo di aggiungere sempre, sarete sicuramente più protetti. I passaggi da compiere sono due : la VERIFICA della EMAIL e cellulare ASSOCIATI a ciascun ...

