Piscina: attenzione, può far diventare i capelli verdi (Di domenica 7 agosto 2022) La Piscina e la sua acqua tendono a scolorire i capelli, scopriamo la causa e soprattutto come prevenire ed eliminare questo episodio spiacevole per tutte le chiome che si immergono. Accade che i capelli soprattutto se biondi o colorati possono diventare verdi una volta che li immergiamo in Piscina. Il fenomeno si verifica a causa dei prodotti alghici che vengono aggiunti all’acqua della Piscina e che contengono il rame, tra gli altri metalli presenti nell’acqua della Piscina vi sono il ferro e il manganese, che possono far diventare verdi i capelli biondi e tinti. Piscina, attenzione, puo? far diventare i capelli ... Leggi su formatonews (Di domenica 7 agosto 2022) Lae la sua acqua tendono a scolorire i, scopriamo la causa e soprattutto come prevenire ed eliminare questo episodio spiacevole per tutte le chiome che si immergono. Accade che isoprattutto se biondi o colorati possonouna volta che li immergiamo in. Il fenomeno si verifica a causa dei prodotti alghici che vengono aggiunti all’acqua dellae che contengono il rame, tra gli altri metalli presenti nell’acqua dellavi sono il ferro e il manganese, che possono farbiondi e tinti., puo? far...

gflorea : RT @ANSA_Salute: I 4 milioni di italiani che portano le lenti a contatto in estate devono fare attenzione all'igiene delle lenti e toglierl… - ANSA_Salute : I 4 milioni di italiani che portano le lenti a contatto in estate devono fare attenzione all'igiene delle lenti e t… - marilovesgr33n : @PalliCaponera Palli grazie davvero. A me piacciono molto le tue osservazioni dirette e spesso mi fai pensare. In e… - deweytango : Ottime notizie sul fronte #Pogba!?? Non perde 5 mesi tornando a gennaio! Però 3sett piscina+2sett. differenziato+2 c… - GreenVisionIt : Durante la stagione estiva è importante fare più attenzione alla propria igiene oculare e alla cura delle lenti a c… -