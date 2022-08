Pescara | spacciatore straniero faceva affari con la droga ma “arrotondava” col reddito di cittadinanza

(Di domenica 7 agosto 2022)bisognoso del sussidio, uno dei tanti, in Italia, al punto che ormai quasi non fanno più notizia i “disastri” deldidi Di Maio. Nell’ambito dei quotidiani servizi antisvolti dalla Questura di, la Squadra Mobile ha tratto in arresto un 46enne, in regola sul territorio nazionale, attualmente disoccupato e percettore didi, per il possesso ai fini di spaccio di circa 17 g. di cocaina, 160 g. di hashish, 806 g. di marijuana e 98 g. di olio di hashish. LocoldiGli investigatori, che hanno concentrato la loro attenzione nella zona dei giardini di piazza Santa Caterina, hanno individuato l’uomo ...

Disoccupato, percepiva il reddito di cittadinanza, ma "arrotondava" le entrate spacciando droga. L'uomo è stato arrestato a Pescara dalla polizia ma è residente in un comune limitrofo ed è solito raggiungere in monopattino la città pescarese. Gli agenti della Squadra mobile arrestano un 46enne straniero, in regola sul territorio nazionale. Il giovane è stato rinchiuso nella casa circondariale di Pescara. A riferirle è il vice presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che questa mattina è sceso in strada proprio in Via Rimini al fianco di alcuni ...