MotoGP, Aleix Espargarò: “Il dolore non è una scusa. Abbiamo perso una possibilità per lottare” (Di domenica 7 agosto 2022) Aleix Espargarò è stato sicuramente uno dei protagonisti del GP di Gran Bretagna nonostante il nono posto conclusivo davanti al nostro Marco Bezzecchi. Il centauro di Aprilia è riuscito a terminare nella prima metà del gruppo la corsa nonostante la brutta caduta rimediata nelle prove libere di ieri, una missione non scontata. I dolori hanno limitato l’azione dello spagnolo che ha stretto i denti ed ha completato regolarmente la 12ma competizione del Motomondiale in uno dei tracciati più complessi dell’anno. Non ci sono state fortunatamente delle conseguenze gravi dalla brutta caduta avvenuta sabato, un errore che poteva costare caro al fratello di Pol Espargarò. Il 33enne nativo di Granollers ha riportato a ‘Sky Sport MotoGP’: “Il dolore non è una scusa, ma non potevo spingere sulle ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022)è stato sicuramente uno dei protagonisti del GP di Gran Bretagna nonostante il nono posto conclusivo davanti al nostro Marco Bezzecchi. Il centauro di Aprilia è riuscito a terminare nella prima metà del gruppo la corsa nonostante la brutta caduta rimediata nelle prove libere di ieri, una missione non scontata. I dolori hanno limitato l’azione dello spagnolo che ha stretto i denti ed ha completato regolarmente la 12ma competizione del Motomondiale in uno dei tracciati più complessi dell’anno. Non ci sono state fortunatamente delle conseguenze gravi dalla brutta caduta avvenuta sabato, un errore che poteva costare caro al fratello di Pol. Il 33enne nativo di Granollers ha riportato a ‘Sky Sport’: “Ilnon è una, ma non potevo spingere sulle ...

sportli26181512 : MotoGP, la classifica del Mondiale dopo il GP Gran Bretagna a Silverstone: Nonostante l'ottavo posto nel GP Gran Br… - davidelgaudio : RT @FranckyHawk29: Ringraziamo Vinales e Bastianini per questa bellissima gara. Grande vittoria di Pecco e punti recuperati su Fabio ed Ale… - infoitsport : MotoGP, GP Silverstone: Vinales 1° nel warm up, Aleix Espargaró ci sarà in gara - AGalatio : Vorrei far vedere alla totalità dei giocatori di calcio di A e B ciò che ha fatto ieri ed oggi Aleix Espargarò. #MotoGP #aleixespargaro - AggioValentino : Ritorno migliore non ci poteva essere! Tanti argomenti a Silverstone: dalla vittoria di Bagnaia alle chance 'spreca… -