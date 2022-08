LIVE Moto2, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: a breve la gara, Arbolino e Vietti sfidano gli spagnoli! (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Pochi istanti e si parte con il giro di ricognizione! Condizioni meteo perfette a Silverstone! 15.25 La rincorsa al titolo per Celestino Vietti ripartirà nella giornata di oggi con una difficoltà in più. Il portacolori del Mooney VR46 Racing Team, infatti, dovrà scontare un long lap penalty nei primi giri. La direzione di gara lo ha penalizzato per una “infrazione della procedura di partenza” avvenuta in un momento decisamente particolare. Al termine della seconda sessione di prove libere disputata ieri, infatti, i piloti della classe mediana stavano iniziando le prove di partenza che, come sempre, avvengono dopo la bandiera a scacchi. Per effettuarle si era scelto il rettilineo dell’Hangar Straight, l’allungo più importante della pista inglese. Il gruppo era già ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.27 Pochi istanti e si parte con il giro di ricognizione! Condizioni meteo perfette a Silverstone! 15.25 La rincorsa al titolo per Celestinoripartirà nella giornata di oggi con una difficoltà in più. Il portacolori del Mooney VR46 Racing Team, infatti, dovrà scontare un long lap penalty nei primi giri. La direzione dilo ha penalizzato per una “infrazione della procedura di partenza” avvenuta in un momento decisamente particolare. Al termine della seconda sessione di prove libere disputata ieri, infatti, i piloti della classe mediana stavano iniziando le prove di partenza che, come sempre, avvengono dopo la bandiera a scacchi. Per effettuarle si era scelto il rettilineo dell’Hangar Straight, l’allungo più importante della pista inglese. Il gruppo era già ...

