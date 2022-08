Letta “Unico alleato possibile per Calenda è Calenda” (Di domenica 7 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho ascoltato Carlo Calenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’Unico alleato possibile per Calenda sia Calenda. Noi andiamo avanti nell’interesse dell’Italia”. Lo scrive su Twitter il leader Pd Enrico Letta. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho ascoltato Carlo. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’persia. Noi andiamo avanti nell’interesse dell’Italia”. Lo scrive su Twitter il leader Pd Enrico. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

