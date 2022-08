Juve - Atletico Madrid | la probabile formazione di Allegri

juventusfc : Juve-Atletico si gioca domani al Training Center. - _Morik92_ : Juve-Atletico si giocherà a porte chiuse a Torino. Troppo pericolosa la situazione a Tel Aviv per permettere il reg… - CorSport : ?? Atletico Madrid-#Juve annullata a Tel Aviv, si giocherà a porte chiuse a Torino - NadiaRicco : RT @juventusfc: Juve-Atletico si gioca domani al Training Center. - sportli26181512 : Contro l’Atletico Allegri cerca tre risposte: la più importante da Vlahovic: Le tre risposte che Allegri cerca nel… -

In particolare dai centrocampisti che devono sopperire alle tante assenze, quella di Pogba e non solo. Nel concreto, larischia di cominciare la nuova stagione con lo stesso reparto mediano che nella passata stagione è stato messo in discussione perché debole e poco efficace. McKennie infortunato e Rabiot ...Alle 18 lasfida l'Madrid alla Continassa. Ultimo match del precampionato per i bianconeri. Ecco quale dovrebbe essere la formazione ...12:21 - IL PUNTO SUL MERCATO - Secondo Sky Sport, ci sarebbe distanza tra la Juventus e l'Atletico per Alvaro Morata. Lo spagnolo sarebbe il prescelto di Allegri. Ma oggi ci ...Juventus- Atletico Madrid si giocherà. Le due squadre hanno deciso di annullare la trasferta di Tel Aviv e scenderanno in campo ...