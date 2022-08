Don Matteo 14 | c’è una data | quando iniziano le riprese

Leggi su vesuvius

(Di domenica 7 agosto 2022) Leper la quattordicesima stagione di Donhanno finalmente una: qual è. Don14 alla fine si farà ed adesso per tutti fan c’è anche la possibilità di sapereinizieranno leper la prossima stagione. Tutte le informazioni sono arrivate nella conferenza stampa di venerdì 25 marzo 2022: tutti i dettagli. I protagonisti dell’amata fiction Rai (Via WebSource)Alla fine Don14 ci sarà, come confermato nella conferenza stampa di venerdì 25 marzo 2022. Infatti a dichiararlo ci ha pensato Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. L’amata fiction va in onda su Rai 1 dal 7 gennaio 2000 per un totale (finora) di 225 puntate. Questa longevità ha permesso al prodotto Rai di “diventare un grande marchio” e “di ...