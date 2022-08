Doja Cat rasa capelli e sopracciglia a zero durante una diretta (Di domenica 7 agosto 2022) Nuovo look per Doja Cat Doja Cat torna a far parlare di sé. Dopo aver rischiato di non ritirare l’ambito Grammy perché si trovava in bagno durante la proclamazione (episodio verificatosi ad aprile), ora la rapper ha attirato l’attenzione su di sé per un motivo ben diverso. La cantante, amatissima anche sui social, ha sorpreso L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 7 agosto 2022) Nuovo look perCatCat torna a far parlare di sé. Dopo aver rischiato di non ritirare l’ambito Grammy perché si trovava in bagnola proclamazione (episodio verificatosi ad aprile), ora la rapper ha attirato l’attenzione su di sé per un motivo ben diverso. La cantante, amatissima anche sui social, ha sorpreso L'articolo proviene da Novella 2000.

riarapacchietta : perchè doja cat si è fatta pelata - ParliamoDiNews : Doja Cat sorprende e si rasa capelli e sopracciglia su Instagram! #Instagram #stranieri #breaking #BryceHall… - ClumsyDem : Mi scordo sempre che io ho conosciuto Doja Cat proprio con MOOO! quando ancora non era per nulla famosa (almeno non… - opinionistapp : @areumine10 @SoCazzy @ppperpochi lo sai che non posso rispondere come vorrei ma oggi ho ascoltato una canzone di doja cat - idirinho_93 : @turtunz Tu si che rispetti la Doja Cat Supremacy -