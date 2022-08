Continua l’escalation a Gaza tra Israele e Jihad islamica (Di domenica 7 agosto 2022) L’esercito israeliano sta effettuando nuovi raid sulla Striscia di Gaza, a proseguimento dell’operazione militare Breaking Dawn, avviata per colpire la Jihad islamica palestinese e altre formazioni estremiste presenti nell’area. L’aviazione di Tel Aviv ha effettuato un attacco su Beit Lahiya, nel Nord della Striscia, ma si sta concentrando anche a distruggere i siti per il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 7 agosto 2022) L’esercito israeliano sta effettuando nuovi raid sulla Striscia di, a proseguimento dell’operazione militare Breaking Dawn, avviata per colpire lapalestinese e altre formazioni estremiste presenti nell’area. L’aviazione di Tel Aviv ha effettuato un attacco su Beit Lahiya, nel Nord della Striscia, ma si sta concentrando anche a distruggere i siti per il InsideOver.

TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: #MedioOriente Continua l’escalation a Gaza, ucciso un altro comandante della Jihad islamica - agenzia_nova : #MedioOriente Continua l’escalation a Gaza, ucciso un altro comandante della Jihad islamica - jopratix : La Biden & Co. continua a destabilizzare il mondo: 'Anche dopo la ripartenza della speaker della Camera statunitens… - rassegnally : #primapagina #4agosto #FrontPage Giornali americani non proprio sereni su #NancyPelosi, il cui blitz a @Taiwan… - ErnestoFantoni : Non posso votare chi continua ad inviare denaro ed armi in Ucraina contribuendo all’ escalation della guerra, invec… -