Canoa velocità, Mondiali 2022: l'Italia centra un argento e diversi piazzamenti di prestigio (Di domenica 7 agosto 2022) Sono proseguiti oggi, domenica 7 agosto, i Mondiali senior 2022 di Canoa velocità: ad Halifax, in Canada, nella sessione mattutina della quinta ed ultima giornata di gare, spazio per la Canoa velocità ad altre quattordici finali di specialità olimpiche e non, con l'Italia che ha conquistato un argento. Canoa VELOCITA' SPECIALITA' OLIMPICHE Nel C1 1000 maschile Carlo Tacchini si classifica al quinto posto in 4:17.26, a 2.98 dall'oro del romeno Catalin Chirila, vincitore in 4:14.28, davanti al brasiliano Isaquias Queiroz dos Santos, secondo in 4:15.80, a 1.52, ed al ceco Martin Fuksa, terzo in 4:16.21, a 1.93. Nel K2 500 maschile Alessandro Gnecchi ed Andrea Domenico Di Liberto sono quarti in Finale B, per il 13° posto assoluto. Oro ai ...

