Arcidiacono | “Monreale è più pulita | e adesso obiettivo ridurre la TARI”

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 7 agosto 2022)– “Stiamo continuando a ricevere multe dalla regione siciliana ancora per il 2018, per non avere raggiunto i livelli minimi previsti di raccolta differenziata. Ma già per tutto il 2021 abbiamo superato la soglia del 65%. Livello raggiunto anche in alcuni mesi del 2020”. Sulla questione rifiuti il sindaco diAlbertoè più che soddisfatto. Da quando si è insediata la sua amministrazione, e l’assessore Totò Grippi ha assunto la delega ai rifiuti, i dati parlano di un netto miglioramento sul piano della raccolta dei rifiuti. “Il dato tiene conto anche delle discariche ancora presenti, molte delle quali sono state eliminate. Come a Poggio San Francesco o nel piazzale all’inizio di via Linea ferrata. Qui si può trovare ancora qualche sacchetto, ma non più le discariche che erano una costante nel ...